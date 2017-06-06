جامعة الحدود الشمالية تعلن نتائج المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية والفنية - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

اعتمدت جامعة الحدود الشمالية نتائج المسابقة الوظيفية للوظائف الإدارية والفنية للرجال والنساء، التي تم الإعلان عنها سابقاً وذلك بعد إجازتها من وزارة الخدمة المدنية .

وأشار المتحدث الرسمي للجامعة المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام الدكتور مفضي بن رطيان الشراري إلى أن معالي مدير الجامعة الدكتور سعيد بن عمر آل عمر وجه عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بإعلان أسماء المقبولين من الرجال والنساء على شاشة العمادة بمقر الجامعة، وأسماء المقبولات من النساء على شاشة أقسام الطالبات وبلوحة الإعلانات.

وأهاب الشراري بجميع المقبولين والمقبولات سرعة مراجعة عمادة شؤون هيئة التدريس والموظفين بالجامعة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء لإنهاء إجراءات تعيينهم.

ولمعرفة نتيجة المسابقة على وظائف الجامعة يمكن الدخول على موقع الجامعة على الرابط التالي:

www.nbu.edu.sa