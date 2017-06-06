عقوبات كبيرة في انتظار لاعبي الأخضر الممتنعين عن التصريحات لـ«بي إن سبورت» - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة عن عقوبة امتناع لاعبي المنتخب الوطني عن إدلاء تصريحات لقنوات «بي إن سبورت»، وذلك على خلفية منع لاعبي المنتخب من التصريح للقناة القطرية بعد قطع المملكة العلاقات مع قطر.

وأكدت المصادر، أن عقوبة لاعبي الأخضر الذين يمتنعون عن إدلاء تصريحات للقناة القطرية هي الغرامة 30 ألف ريال عن كل لاعب، حيث أن القناة هي الناقل الرسمي لتصفيات المونديال وتملك حقوق بث مبارياته، وبالتالي لا يحق لأي لاعب الامتناع عن الإدلاء بأي تصريح لها.

وقطعت المملكة علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، وقررت سحب سفيرها من الدوحة وطلبت من البعثة الدبلوماسية القطرية مغادرة البلاد، ومنعت المواطنين من دخول قطر أو المرور عبرها، وأمهلت القطريين الموجودين بالمملكة 14 يوماً للمغادرة.