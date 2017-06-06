بالفيديو.. كاميرا «ساهر» متخفية وراء لوحات إعلانية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اختفاء كاميرا «ساهر» وراء عدد من اللوحات الإعلانية في طريق عثمان بن عفان شمال مدينة الرياض، ، في مخالفة لتعليمات المرور التي تمنع إخفاء «ساهر» عن أنظار السائقين.

ووثق الفيديو، وجود كاميرا «ساهر» متخفية بين عددٍ من اللوحات الإعلانية، فيما طالب مصور المقطع الجهات المختصة بمحاسبة الشركة المسؤولة عن نظام «ساهر»، لمخالفتها تعليمات المرور.