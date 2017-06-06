بالفيديو.. كاميرا «ساهر» متخفية وراء لوحات إعلانية بالرياض - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. كاميرا «ساهر» متخفية وراء لوحات إعلانية بالرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اختفاء كاميرا «ساهر» وراء عدد من اللوحات الإعلانية في طريق عثمان بن عفان شمال مدينة الرياض، ، في مخالفة لتعليمات المرور التي تمنع إخفاء «ساهر» عن أنظار السائقين.
ووثق الفيديو، وجود كاميرا «ساهر» متخفية بين عددٍ من اللوحات الإعلانية، فيما طالب مصور المقطع الجهات المختصة بمحاسبة الشركة المسؤولة عن نظام «ساهر»، لمخالفتها تعليمات المرور.
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
ماهو شي جديد عليهم تعال المدينه المنوره
وشوف بعيونك كيف يتخفون
الله يخيفيهم من الارض وياخذهم
اقسم بالله شي يرفع الضغط ماعاد الواحد عارف ايش
يصرف بيته والا مخالفاته حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4302 ] نشر منذ 17 دقيقة
يامرور الرياض اين انت يالمتحدث الرسمي للمرور من هذه المصيده مصيدة كاميرات سارق تتربص للمسلمين وتتصيدهم وللمساكين بالمرصاد طبعأ من امن العقوبه اساء الادب