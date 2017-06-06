بالفيديو.. تميم يتورط مع الحوثي في توزيع خرائط لليمن تضم مناطق سعودية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف المحلل السياسي حسين شبكشي عن تورط المخابرات القطرية مع قبائل حوثية،في توزيع خرائط جديدة لليمن تشمل الطائف وتصل الى عسير ومدن سعودية كثيرة.

وأضاف شبكشي في حوار على العربية أن المخابرات القطرية اخترقت التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة و الاحزاب المتطرفة الاخرى في اليمن ضد مشروع التحالف العربي لإنهاء الازمة اليمنية.

وكشف شبكشي ايضاً عن ضلوع المخابرات القطرية في مقتل العديد من قوات التحالف ووقوفها خلف مقتل جنود اماراتيين.

و أشار شبكشي الا أن السعودية والبحرين كانت تغض الطرف عن هذه الممارسات،أملاً في ان ينصلح حال القطريين،لكن بلغ السيل الزبي،بعد لقاء سليماني مع رئيس الاستحبارات القطرية في العراق وتورط النظام القطري في توريد مبلغ مالي ضخم،لتخليص الرهائن القطريين،ووعدهم بقاعدة عسكرية في قطر.