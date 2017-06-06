بلدية صبيا تداهم مواقع عشوائية وتصادر (559 / كجم ) من الأغذية قبل توزيعها - صحيفة صدى الالكترونية

شائع عداوي(صدى):

داهمت فرق الرقابة الميدانية التابعة لقسم الرقابه الصحيه ببلدية محافظة صبيا في تمام الساعة الثانية ظهرا مواقع عشوائية لإنتاج وتجهيز شرائح السمبوسة ورقائق العجين والزلابية واللحوم والاسماك وغيرها ، داخل أحياء سكنية في بيئة غير صحية ومخالفة لكل الاشتراطات الصحية . ومخالفه للانظمة والتعليمات بعمالة مجهولة لا تحمل رخص نظامية ولا شهادات صحية ٠

وأوضح رئيس بلدية صبيا الأستاذ / سفر بن سعد آل زاحـم الشهراني ، أن الفرق الرقابية في قسم صحة البيئة بالبلدية . ضبطت ( 150 ) كلجم من السمبوسة وعدد ( 100 ) كلجم من الزلابية والقرمش و ( 120 ) كلجم من الأسماك الغير صالحة للاستخدام ، و ( 50 ) كلجم من اللحوم ، كما تم ضبط ( 120 ) أكياس دقيق غير صالحة للأستخدام الادمى ، وتم مصادرة ( 17 ) طاولة خشبية وحديدة يتم التحضير عليها بطريقة غير سليمة وغير صحية ، وعدد ( 2 ) ثلاجة فريزر متعفنة وغير صالحة لحفظ الطعام ويوجد بداخلها صدأ وغير نظيفة .

وبين ” الشهراني ” بأن هناك عمالة مجهولة تدير هذه المواقع وتمارس التجهيز والتحضير والبيع للمواد الغير صالحة للاستخدام الآدمي وتفتقد لكل الاشتراطات الصحية؛ حيث أن الأماكن التي تم ضبطها غير مهيئة وغير صحية ، وهى عباره عن غرف شعبية غير مهيئة حتى للسكن إلا أنهم يستخدمونها للسكن العشوائى وإعداد تلك الأكلات فى بيئة رديئة جدا ٠ وتم مصادرة جميع تلك الأغذية وجميع المعدات والأجهزة المستخدمة وسيتم تطبيق اللوائح والانظمة بحقهم .

ونوه ” آل زاحـم ” بأن بلدية محافظة صبيا تقوم بجولات ميدانية مستمرة ليلا ونهارا، وسيتم تعقب الأماكن المخالفة وتطبيق الغرامات والجزاءات وفق الأنظمة، وعلى ضرورة استيفاء الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة وعدم التهاون فيها.

وحث “ الشهراني ” المواطنين والمقيمين بعدم التردد بالمبادرة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال بالرقم (940) المُخصص لاستقبال جميع الملاحظات على مدار اليوم،

او التواصل مع البلديه مشكورين ٠

وسيتم التعامل مع اي بلاغ او معلومة فوراً.

متمنيا للجميع صياما مقبولا ٠