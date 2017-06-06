الهلال الأحمر يعلن بدء تشغيل فريق الدرجات النارية بادومان - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ذكر المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان ان الهيئة بدأت في تشغيل فريق الدرجات النارية منذ عام ١٤٢٥ وذلك في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف في شهر رمضان وفي موسم الحج وذلك لسرعة وصول الخدمة الإسعافيه للمرضى والمصابين في هذه المنطقة وتجاوز مشكلة الازدحام المروري والبشري الذي يؤخر وصول سيارات الإسعاف ويؤثر بذلك على صحة المرضى والمصابين ،و تكمن أهمية الدراجة النارية في انها وسيلة نقل خفيفة تستطيع ان تنتقل بسهولة أثناء الازدحام والاختناقات المرورية وهي مجهزة بشنطة إسعاف واسطوانة

اكسجين ويستقلها فني إسعاف

وعند وصوله للحالة يتم تقديم

الخدمة الإسعافيه اللازمة والبقاء مع الحالة حتى وصول سيارات الإسعاف اذا احتاجت الحاله النقل الى المستشفى اما اذا لم تحتاج الحالة الى النقل تكون الفرقة قد أكملت مهمتها وتغادر لتلبي بلاغا آخر في المنطقة المركزية.

الجدير بالذكر أن هناك ٥ فرق للدراجات النارية تعمل في المنطقة المركزية في الفترة المسائية باشرت من ذو بداية شهر رمضان

المبارك ١٤٣٨حتى يوم العاشر من رمضان ١٧٥ حالة منها ٤٤ حادث سير

٢٠ حاله تنفسية

٥ حالات أمراض قلبية

١٠٦ حالات أخرى