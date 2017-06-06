عميد السلك الدبلوماسي وسفير جيبوتي ضيفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

في أجواء روحانية، حلّ عميد السلك الدبلوماسي وسفير جيبوتي سعادة الأستاذ / ضياء الدين بامخرمة ضيفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله المدير التنفيذي للمكتب ومدراء الإدارات، واطلع سعادته على بعض المواقع والترتيبات والتجهيزات في المشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع التفطير الدعوي بالشرق الأوسط، والذي تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وشارك سعادة السفير الصائمين من مختلف الجاليات إفطارهم ، كما شهد تلقين ثلاثة من المسلمين الجدد من الجالية الفلبينية الذين اعلنوا اسلامهم بعد صلاة المغرب .

وأثنى عميد السلك الدبلوماسي الأستاذ ضياء الدين بامخرمة على ما شاهده من حسن التّنظيم، وشكر القائمين على جهودهم في هذا المشروع المتميّز.

كما اطلع على مرافق المكتب واستمع لشرح وافٍ حول أهداف ورؤية ومناشط المكتب وبرامجه الدعوية .

من جهته، نوه مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن هذه الزيارة المباركة من سعادته تأتي ضمن خطة الزيارات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة لمشروع المليون صائم لكبار الشخصيات، ” الذي يرعاه إعلامياً ملتقى صحافيون في الرياض ” ، في إطار التعريف بأكبر مشروع تفطير دعوي الذي يفطر فيه أكثر من مليون صائم في أكثر من 90 موقعاً في المدينة الصناعية الثانية والأحياء المجاورة لها.