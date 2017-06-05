كتاب عالمية الاتحاد الأكثر مبيعا في الأسواق اليابانية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يتربع الكتاب الخاص لبطولة كأس العالم للأندية خلال عام 2005 «عالمية الاتحاد»، على عرش الكتب الأكثر مبيعا في الأسواق اليابانية، بعد تهافت القراء على شرائه لكونه من الكتب القيمة.

وبدأ سباق اليابانيين على اقتناء الكتاب وذلك بعد شراء أكثر من 3 آلاف نسخة من خلال المواقع الالكترونية ومتاجر المكتبات للاحتفاظ به ككتاب يحتوي على معلومات شاملة لبطولة عالمية أقيمت في بلادهم .

واحتوى الكتاب على معلومات كاملة عن الفرق المشاركة في نسخة بطولة كأس العالم للأندية خلال عام 2005 والتي ضمن كل من فريق الاتحاد السعودي بطل قارة آسيا وفريق الاهلي المصري بطل قارة أفريقيا وفريق ساو باولو البرازيلي بطل قارة أمريكا الجنوبية وفريق ليفربول الإنجليزي بطل قارة أوروبا وفريق ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي بطل قارة أمريكا الشمالية وفريق سيدني الاسترالي بطل قارة اوقيانوسيا .