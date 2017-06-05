المطيري يقاطع مؤتمر دولي يترأسه «عزمي بشارة» - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

الغى المستشار والمشرف على العلاقات العامة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور عبدالرحمن النامي المطيري مشاركته في مؤتمر علمي دولي بعد علمه بمشاركة “ عزمي بشارة ” رئيسًا للمؤتمر.

وقال الدكتور المطيري: ألغيت مشاركتي في الدورة الرابعة للمركز العربي لدراسة السياسات المخصصة لدور الإعلام في تنمية دول مجلس التعاون بعد معرفتي أن المدعو عزمي بشارة رئيس المؤتمر ” .

يذكر أن عزمي بشارة يقدم المشورة إلى الديوان الأميري في قطر بالإضافة إلى استشارات لبعض وسائل الإعلام القطري ويدير مركزا بحثيا ممولا من قطر والذي استضاف في عدة مناسبات مرتبطين بتهم إرهاب.