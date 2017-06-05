فافرينكا فى ربع نهائى رولان جاروس للتنس - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

تأهل السويسري ستانيسلاس فافرينكا المرشح الثالث للقب وبطل نسخة 2015، اليوم الإثنين، إلى ربع نهائي بطولة رولان جاروس عقب الفوز على الفرنسي جايل مونفيس بثلاث مجموعات.

وتعد هذه ثالث مرة على التوالي يتأهل فيها فافرينكا لربع النهائي حيث تغلب على مونفيس بثلاث مجموعات للاشيىء/ 7-5 و7-6 و6-2 / في مباراة استغرقت ساعتين و43 دقيقة.

وسيواجه فافرينكا في ربع النهائي الكرواتي مارين سيليتش الذي تأهل لأول مرة لهذا الدور بعد انسحاب الجنوب أفريقي كيفين أندرسون من أمامه.

ولم يفز سيليتش على فافرينكا منذ 2010 حيث تواجها 13 مرة كان النصر حليفا فيها للسويسري في 11 مواجهة.