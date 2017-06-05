نزلاء يتوشحون الإحرام بعد شمولهم العفو الملكي - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

أقامت سجون العاصمة المقدسة من خلال شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بسجن الإصلاحية بالتعاون مع لجنة تراحم وجمعية إصلاح و هدى لتوديع مجموعة من النزلاء برنامج للذين شملهم المكرمة الملكيه فيما تبقى من محكومياتهم وذلك بمصاحبتهم إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة , لما لها من الأجر الكبير في شهر رمضان المبارك.

حيث قامت إدارة السجون العاصمة المقدسة بتكثيف المحاضرات الدينية في شهر رمضان المبارك وتوعية النزلاء بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الجريمة ولاتقف هذه الجهود عند هذا الحد ولكن نظمت رحلة إيمانية للنزلاء المفرج عنهم لأداء مناسك العمرة وتوفير ملابس الإحرام لهم ليكون ذلك حافزا لهم بمشيئة الله في زيادة الالتزام بالتوبة والعودة للطريق المستقيم.

وأعرب العقيد صالح بن علي القحطاني مدير سجون العاصمة المقدسة عن فرحته في تسخير جميع الجهود التي تساعد النزلاء في إصلاحهم ورجوعهم إلى المجتمع أفراد صالحين.

ومن جهته أعراب الأستاذ يحيى الكناني مديراللجنة الوطنية الرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم (تراحم) مكة المكرمة عن شكرة لجميع القائمين بسجون العاصمة المقدسة لإتاحة الفرصة لخدمة هذه الفئة من المجتمع حيث قامت بتوفير باص لنقل النزلاء الذين أحرموا بنية قصدهم أداء العمرة إلى الحرم وتوزيع الهدايا المادية و العينية عليهم وبعض الكلمات المعنوية.