القبض على خليجي سرق سيارة في الامارات - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبى(صدى):

القت شرطة منطقة عجمان بالامارات، اليوم الإثنين، القبض على شاب خليجي قام بسرقة سيارة .

وكانت شرطة عجمان،قد ابلغت بوقوع حادث سير ذاتي في منطقة الياسمين أمام حديقة الحميدية في عجمان،تحركت على اثره دورية مرورية لتفقد آثاره.

وتبين أن السيارة التي اصطدمت بعمود إنارة تحمل لوحات مزورة، وأن السائق قام بسرقتها من أم القيوين وقادها باتجاه عجمان، حيث كان يقود المركبة بتهور ليصطدم بعمود إنارة متسبباً بأضرار جسيمة بالمركبة.

وعثرعلى لوحات سيارات مزيفة بداخلهاونزل السائق من السيارة واستقل دراجة هوائية متنكراً بزي آخر في محاولة منه للهرب من أيدي الشرطة قبل يتم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .