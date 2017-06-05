الخارجية البريطانية: نأمل استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية – تعليقا على تطورات الأوضاع في منطقة الخليج – عن الأمل في أن يتم التوصل الى حل قريبا ، وأن يستعيد مجلس التعاون الخليجي وحدته.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوين سموأل ـ في تصريح خطى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم ـ ” إنه من مصلحة المملكة المتحدة أن يتم التوصل إلى حل للخلافات التي نشأت بين دول مجلس التعاون الخليجي وتتم استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي حتى نتمكن من مواجهة تحديات المستقبل معا ” .