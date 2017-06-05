موقع الخطوط القطرية يتجاهل قرار قطع العلاقات ويواصل حجز الرحلات - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

تجاهل موقع الخطوط القطرية قرار قطع العلاقات مع الدوحة، ونشر الموقع خدمة حجز الرحلات المباشرة من وإلى الدوحة مع العواصم العربية، في محاولة للتضليل والخداع.

ويقدم موقع الخطوط القطرية الحجز بين القاهرة والدوحة وكذلك بين الرياض والدوحة وكذلك الإمارات والبحرين وغيرها من الدول التي قررت قطع العلاقات اليوم، حيث يتيح الموقع مواعيد الرحلات وتكلفتها والأماكن المتاحة.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قررت قطع علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية، فيما أعلنت 3 دول إسلامية أخرى انضمامها للمقطاعة ليصبح مجموع الدول التي قاطعت الدوحة حتى الآن 7 دول في أقوى صفعة يتلقاها نظام تميم.