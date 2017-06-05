مدني مكة يخمد حريقا ويخلي 10 أشخاص - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

في تمام الساعة العشرون والدقيقة الثانية من يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر رمضان ورد بلاغ مفادة وقوع حادث حريق في منزل بحي الشرائع مخطط 7 وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الاول من منزل مكون من ثلاثة ادوار تم اخلاء ساكنيه عن طريق وحدات الانقاذ وعددهم (10) أشخاص في حين تمت السيطرة على الحادث واخماده دون حدوث أي إصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالاخوة المواطنين والمقيمين بملاحظة مسببات الحوادث وأخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأطفال وإبعاد اي مصدر للاشتعال بالقرب منهم متمنين السلامة للجميع.