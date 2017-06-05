السفارة الأمريكية في قطر تحذير مواطنيها من تبعات قرار قطع العلاقات - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

وجهت السفارة الأمريكية في قطر اليوم الاثنين ، تحذيراً الى مواطنيها المقيمين أو الزائرين لدولة قطر، من أي تبعات مستقبلية جراء القرار الاخير الذي اتخذته دول خليجية و عربية على رأسها المملكة بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وقالت السفارة إنها تعمل على متابعة الوضع و التنسيق مع الحكومة القطرية لتأمين سلامة الأمريكيين في البلاد.

وكانت كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات واليمن وليبيا وجمهورية جزر المالديف، قررت قطع علاقاتها مع قطر لرعاية الدوحة لجماعات إرهابية ودعمها مخططات إيران في المنطقة، وشقها الصف الخليجي والعربي.