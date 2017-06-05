مطار الملك عبدالعزيز يوجه المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وجّه مطار الملك عبدالعزيز بجدة نداءً للمسافرين، بأن يتواصلوا مع شركات الطيران، لمعرفة البدائل المتاحة، وذلك بعد تطبيق قرار إيقاف الرحلات الجوية من المملكة إلى قطر والعكس.

وعلّقت شركات طيران خليجية وعربية رحلاتها الجوية من وإلى قطر، ابتداءً من السادس من يونيو الجاري إلى حين إشعار آخر، من بينها الخطوط الجوية السعودية وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، وفلاي دبي للطيران الاقتصادي، وطيران الإمارات، والعربية للطيران، ومصر للطيران.

بينما أغلقت الدول التي أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية لقطر، مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، تنفيذًا لقرار المقاطعة.