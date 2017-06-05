الاسترليني يسجل أعلى مستوى في عشرة أيام مقابل الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

صعد الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات، اليوم الإثنين، إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مقابل الدولار الأمريكي مع شعور المستثمرين بارتياح بعد استطلاع للرأي أظهر تقدم حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الخميس.

وقفز الاسترليني إلى 1.2940 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السادس والعشرين من مايو أيار وبزيادة قدرها 0.3 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة. وتراجع قليلا إلى 1.2918 دولار بحلول الساعة 1815 بتوقيت جرينتش.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني بما يصل إلى 0.6 بالمئة مسجلا 87 بنسا.