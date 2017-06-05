رامز جلال ساخرا من هروب أحمد فتحي من السيارة: تحول لراقصة باليه فجأة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حل الفنان أحمد فتحي، ضيفا في حلقة اليوم من برنامج «رامز تحت الأرض»، المذاع على إم بي سي مصر تقديم الفنان رامز جلال.

وسخر رامز جلال على محاولة فتحي الهرب من السيارة فور انزلاقها لأسفل قائلا: أحمد فتحي تحول لراقصة باليه فجأة .

برنامج ” رامز تحت الأرض ” ، يأتي استكمالًا لسلسلة برامج المقالب التي أعدها رامز جلال خلال أشهر رمضان، خلال السنوات الماضية، وهي “ ر امز بيلعب بالنار ” ، ” رامز توت عنخ آمون ” ، و ” رامز قرش البحر ” ، و ” رامز ثعلب الصحراء ” ، و ” رامز قلب الأسد ” و ” رامز واكل الجو ” .