ناصر القصبي تعليقاً على قطع العلاقات مع قطر: اليد تبتر اذا فسدت - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان ناصر القصبي على قرار المملكة وبعض الدول العربية وهي الامارات و البحرين ومصر بقطع العلاقات مع دولة قطر.

واعتبر القصبي أن قرار قطع العلاقات مع قطر قرار مؤلم لابد منه،رغم العلاقات الوطيدة بين الشعب القطري و السعودي.

وأكد القصبي أن السياسية القطرية، تتبع منهج فاسد،فما رأى منها الخليجيين غير الضرر المتعمد.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر:لنا احباب واصدقاء واهل في قطر قرار مؤلم كان لابد منه أهل قطر أهلنا وأبناء عمومتنا أما سياسة قطر فما شفنا منها الا الغثا اليد تُبتر لو فسدت.