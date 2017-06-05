 ناصر القصبي تعليقاً على قطع العلاقات مع قطر: اليد تبتر اذا فسدت - صحيفة صدى الالكترونية

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    يونيو

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ناصر القصبي تعليقاً على قطع العلاقات مع قطر: اليد تبتر اذا فسدت

ناصر القصبي تعليقاً على قطع العلاقات مع قطر: اليد تبتر اذا فسدت
أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان ناصر القصبي على قرار المملكة وبعض الدول العربية وهي الامارات و البحرين ومصر بقطع العلاقات مع دولة قطر.

واعتبر القصبي أن قرار قطع العلاقات مع قطر قرار مؤلم لابد منه،رغم العلاقات الوطيدة بين الشعب القطري و السعودي.

وأكد القصبي أن السياسية القطرية، تتبع منهج فاسد،فما رأى منها الخليجيين غير الضرر المتعمد.

وقال القصبي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر:لنا احباب واصدقاء واهل في قطر قرار مؤلم كان لابد منه أهل قطر أهلنا وأبناء عمومتنا أما سياسة قطر فما شفنا منها الا الغثا اليد تُبتر لو فسدت.

 


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