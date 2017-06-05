اتحاد التايكوندو يختتم موسمه الخميس المقبل بالصالة الخضراء - صحيفة صدى الالكترونية

محمد السعران(صدى):

أعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو برئاسة ثامر السعران بأنه ستقام بطولة المملكة المفتوحة الـ 38 للتايكوندو ” الختامية ” يوم الخميس المقبل الثالث عشر من رمضان في الصالة الخضراء بالرياض وعلى مدى 3 أيام على شرف سعادة السفير الكوري لدى المملكة وسيتم من خلالها تكريم اللجان والجهات التي قدّمت خدماتها في سبيل إنجاح الموسم الرياضي للتايكوندو وذلك من قبل رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري .

كما وجّه السعران شكره وتقديره لرئيس وأعضاء ومنسوبي ولجان الاتحاد على جهودهم وثقتهم وتعاونهم ودعمهم ذلك من شأنه تطوير آلية وعمل اللجان في الاتحاد ومحاكاة كبرى البطولات تنظيماً وإجراءً .