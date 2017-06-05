عادل عزت: مواجهة استراليا مهمة للغاية - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد عادل عزت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، أن مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام نظيره الأسترالي، هامة جداً ولن تكون سهلة.

ومن المنتظر أن يحل الأخضر ضيفاً ثقيلاً على نظيره الأسترالي، يوم الخميس المقبل، الموافق 8 يونيو الجاري، ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

قال عزت :” مباراة أستراليا هامة جداً، ونستعد لها بالشكل المطلوب، لذلك وصلنا إلى هنا مبكراً من أجل التعود على الأجواء والاستعداد بطريقة جيدة “.

وتابع :” أستراليا تستعد جيداً للمباراة وكذلك نحن، من أجل الاقتراب من التأهل إلى كأس العالم والاحتفال العام القادم في نفس الوقت تقريبا بروسيا “.

وأردف :” وجودنا هنا في أستراليا قبل أسبوع من المواجهة، في معسكر مغلق وتمارين مكثفة يعطي مزيد من التركيز للاعبين، فمن المهم تحضريهم نفسياً وبدنياً “.