مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بأورلاندو الأمريكية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

لقى 5 أشخاص على الأقل حتفهم، إثر إطلاق نار في منطقة صناعية بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وأشارت شرطة أورلاندو، إلى أن الوضع أصبح الآن «تحت السيطرة» وأن التحقيق يتجه نحو فرضية وقوع «حادث مأساوي»، ولم ترد تفاصيل أخرى حول ظروف إطلاق النار.

وشهدت أورلاندو العام الماضي هجوما في ملهى ليلي لمثليي الجنس أوقع 49 قتيلا وعشرات الجرحى. ومنفذه أمريكي من أصل أفغاني بايع تنظيم داعش الإرهابي.