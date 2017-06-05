شرطة الشمالية تطيح بـ7 أشخاص سرقوا أغناما من راعيين بالقوة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد الدكتور عويد مهدي عند الساعة 5:00 من صباح هذا اليوم الاثنين 10/ 9/ 1438 وصل شرطه شعبة نصاب ‏بلاغ عن تعرض رعاة أغنام للاعتداء والتقييد وسرقة عدد كبير من رؤوس الأغنام التي يرعيانها لصالح كفيلهما وفور تلقي البلاغ تم إعداد وتجهيز قوة كافية وبالانتقال للموقع الواقع شرق هجرة أم رضمة تم العثور على احد الرعاة مكبل الأيدي ومقيد الارجل بسلك معدني محكم وبعد الحصول منهما على المعلومات الأولية واوصاف الجناة ومع بداية الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية ومتابعة أثر السيارات التي استخدمها الجناة تم العثور على سيارة صغيره وعند محاولة استيقافها ارتكب قائدها الفرار وبمتابعته تم استيقافه واتضح ان السيارة يستقلها رجلان في العقد الثالث من عمرهما من القبائل النازحة وبعد عرضهما على المجني عليهما تعرفا عليهما، واعترف المقبوض عليهما بأنهما ومعهما خمسة شركاء آخرين قاموا بالاعتداء على راعيي الأغنام ووتقييد أرجلهما وتكبيل يديهما وسرقة الأغنام ووتحميلها بسيارات ديانا ونقلها بإتجاه محافظة حفر الباطن وبعد التنسيق مع شرطة محافظة حفر الباطن ‏والقوة الخاصة لامن الطرق تم القبض عليهم جميعا وتم ضبط الأغنام المسروقة والتحفظ عليها ولا تزال الإجراءات الاستدلالية والتحقيقية مستمرة.