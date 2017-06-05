حملة تفتيشية على قطاع الاتصالات بالطائف وضبط 8 مخالفات - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شن مفتشو مكتب العمل بالطائف، حملة أمنية على قطاع الاتصالات، وقامت الحملة بتفتيش عدد من المحال، وتم الاطلاع على سير العمل، برفقة الرافد الأمني.

أسفرت الحملة عن ضبط ثماني مخالفات للمادة 36، الخاصة بتوطين قطاع الاتصالات، ومخالفات بنظم العمل الأخرى.

يأتي ذلك بتوجيهات مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المشرف العام على فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد القحطاني، لتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت، والاطلاع على سير العمل.