بالصور.. محافظ بيشة يستقبل قائد أمن المنشآت - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

استقبل سعادة محافظ بيشة محمد بن سعيد آل سبره في مكتبه أمس، قائد مركز أمن المنشآت ببيشة الرائد سعود بن سعيد آل عوير ، وذلك بمناسبة تعيينه مؤخرا قائد لقوه بيشة.

وثمن محافظ بيشة جهود أمن المنشآت بالمحافظة،كما أضاف آل عوير بأن القوة مدربة على أفضل أنواع التدريب الميداني ومجهزة بأحدث التجهيزات الأمنية سواء على مستوى الآليات أو الأسلحة أو الأجهزة المساعدة .

ثم استعرض سعادة المحافظ وقائد القوة المواقع الحيوية التى يتطلب الوضع الأمني تغطيتها كما تم بحث سبل التعاون وأساليب تعزيزها وفي الختام تمنى سعادة المحافظ التوفيق للجميع داعيا الله ان يحفظ بلادنا من كل مكروه .

