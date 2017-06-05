مركز الملك فهد الثقافي يقيم فعاليات الخيمة الرمضانية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تنطلق في الرياض يوم الجمعة المقبل 14 رمضان فعاليات ” الخيمة الرمضانية ” التي ينظمها مركز الملك فهد الثقافي وتستمر على مدى يومين من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية ليلا.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف أن فعاليات ” الخيمة الرمضانية ” تأتي استمرار لبرامج المركز ونشاطاته الثقافية التي بدأها هذا العام لنشر ودعم الثقافة السعودية.

وأضاف السيف أن برنامج هذه الفعالية تتضمن العديد من الأنشطة، حيث تقام ثلاثة معارض، الأول معرض الخيمة الرمضانية والثاني معرض الفنون التشكيلية والثالث معرض الأسر المنتجة وعربات الطعام، إضافة إلى إقامة دورة تدريبية في مهارات التواصل والتأثير الفعال يقدمها المدرب محمد العرفج، ومسابقة أفضل مشهد تمثيلي رمضاني لفرق الأطفال، وكذلك فعالية المجلس الرمضاني، وفعالية مسرح الطفل، كما سيتم خلال هذا اليوم استضافة وتكريم نجوم الثقافة والفن والرياضة، وستتضمن الفعاليات أيضا، ورشة عمل رسم الكاريكاتير يقدمها رسام الكاريكاتير يزيد الحارثي، وفعالية الراوي.

الجدير بالذكر أن فعالية الخيمة الرمضانية تهدف إلى تنشيط الحراك الثقافي في شهر رمضان المبارك من خلال تنظيم أنشطة تتناسب مع هذا الشهر الفضيل، وتسهم في دعم الأسر، واكتشاف مواهب الأطفال.

