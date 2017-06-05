المبتعث «عبدالله الزهراني» يسعي للتوصل إلى نظيرة جديدة في الفيزياء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يسعي «عبدالله الزهراني» الباحث السعودي في جامعة وارسو للعلوم والتكنولوجيا، للتوصل إلى نظرية جديدة في فيزياء الكم تكون شاملة للقوى الأربع المتحكمة في الكون.

وأوضح أن رسالته للماجستير ستكون في علم «الضوئيات»، أما رسالة الدكتوراه فستكون في الفيزياء النووية، وتسعي رسالته للماجستير، إلى دراسة جزيئات الضوء ما دون الذرية، ومعرفة سر تواجدها في مكانين مختلفين في نفس الوقت، وكيف يكون ذلك، وكذلك معرفة سر حركة المجرات والكواكب والنجوم؟، ويشرف عليها عميد كلية الفيزياء في جامعة وارسو، ما يؤكد أهميتها وما يمكن أن تصل إليه من نتائج.