أبوظبي تستقبل 1.6 مليون نزيل فندقي في 4 أشهر - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

استقبلت إمارة أبوظبي 1،6 مليون نزيل فندقي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل، بنسبة نمو قدرها 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حسب ما أعلنته «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة».

ووفقاً للتقرير الشهري الذي نشرته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، فقد سجل شهر أبريل زيادة في عدد زوار فنادق الإمارة على أساس سنوي بلغت نسبتها 15%، وهو ما يستكمل الأداء القوي المحقق خلال الربع الأول من العام، ويتزامن مع النمو المحقق في أبرز الأسواق الدولية الست للصين، والهند، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية.

كما أظهر شهر أبريل زيادة ملحوظة في عدد نزلاء الفنادق المحليين والذي بلغ 130 ألف شخص، وذلك في ضوء التحسن المسجل في كل من مناطق الإمارة الثلاث: أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة.