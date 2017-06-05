فوائد مثيرة لا تعرفها عن البيض - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف تقرير عن أشياء لا يعلمها الإنسان عند تناوله البيض، وقال الموقع الهندي ” برايت سايد ” إن هناك عددا من الأشياء التي تحدث في جسمك بعد تناول بيضتين في اليوم، حيث أثبتت الدراسات أن الجرعة اليومية المثلى لتناول البيض هي من 2 إلى 3 .

وذكر التقرير ما يحدث في الجسم بعد تناول بيضتين يوميا، ويشمل الآتي:

حماية خلايا الدماغ :

ثبت علميا أن البيض يحتوي على فيتامين Phospholipids وهو من أهم المواد التي تساعد في بناء خلايا الدماغ، كما أن احتواءه على مادة الكولين يحافظ على سلامة الذاكرة، وانخفاض مادة الكولين في المخ ينتج عنه انخفاض الذاكرة.

احتواؤه على مادة اللوتين يحافظ على البصر:

أظهرت الأبحاث الجديدة أن بيض الدجاج غنى بمادة اللوتين وهذه المادة مسئولة عن البصر والرؤية الجيدة ونقصه في العين يسبب تغيرات مدمرة في أنسجة العين وتتدهور في البصر.

وجود فيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم :

حيث وجد العلماء أن احتواء البيض على نسبة كبيرة من فيتامين د عن طريق تغذية الدجاج المكملات الغذائية، وفيتامين د يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ويعزز العظام والأسنان.

فيتامين ب يحمي البشرة والشعر والكبد:

احتواء البيض على البيوتين وفيتامين ب12 والبروتينات المغذية للهضم تساهم في تعزيز الشعر والجلد والقضاء على السموم من الكبد.

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية :

أظهرت الأبحاث الجديدة أن الكولسترول الموجود في البيض ليس ضارا بالصحة، فأن البيض يحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تقلل من مستويات الدهون الثلاثية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية .