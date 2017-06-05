أحمد البكري: نؤيد القرار المصري بقطع العلاقات القطرية ولاقلق على العمالة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف تحالف شركات السياحة المصرية أنه يؤيد بقوة القرار المصري بقطع العلاقات القطرية علي خلفية المؤامرات التى يدبرها النظام القطري من فترة لأخري للدول العربية.

وقال أحمد البكري رئيس التحالف في بيان له اليوم أنه قطع العلاقات القطرية سيعمل على تجفيف منابع الارهاب وسيكون درسا هاما لنظام الحكم فى قطر.

وأوضح أنه قرار قطع العلاقات مع قطر سيعمل علي تشجيع الاستثمارات الأجنبية بعد إعلان قطر دولة داعمة للإرهاب.

وأشار رئيس تحالف شركات السياحة المصرية إيجي توريزم إلي أن العلاقة بين الشعبين لن تتأثر ولكن ما حدث هو قطع للعلاقة بين الحكومات.

وأوضح ” البكري ” أنه لاخوف على مستقبل العمالة المصرية في قطر نظرا لاحتياج قطر لهذه العمالة .