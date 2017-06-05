سياحة حائل ترصد 13 مخالفة في المنشآت السياحية - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أكثر من 13 مخالفة تم رصدها من بداية تنفيذ الخطة الموسمية للرقابة على المنشآت السياحية في منطقة حائل، خلال شهر رمضان المبارك.

وقام المهندس فيصل المدني مدير عام فرع السياحة والتراث الوطني في منطقة حائل ومفتشي الفرع من مسؤولي إدارة التراخيص، بالجولات الرقابية، وقد تواصلت للأسبوع الثاني على التوالي لتشمل اكبر قدر ممكن من المنشات السياحية والتأكد من تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة والالتزام بالأسعار.

وقال المدني المدير إن الجولات الرقابية تأتي في إطار جهود الفرع الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، حيث تم التنسيق مع الفنادق ومنشآت الإيواء وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية في الصيف، وتوفير عروض في عدد من الفنادق والرحلات والبرامج السياحية.