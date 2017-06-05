الشهري: أتمنى مواجهة ميسي في المونديال - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أكد يحيى الشهري لاعب المنتخب السعودي أن المباراة القادمة أمام أستراليا قد تكون الأهم في مشوار الأخضر بتصفيات كأس العالم.

وقال الشهري في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” “نتقدم على أستراليا بالترتيب وحتما ستكون مواجهة صعبة على أرضهم، لكننا نعلم تماما كيف تلعب مثل هذه المباريات وفريقنا سيخوض النزال بهدف الفوز والبقاء في صدارة المجموعة.

وأشار الشهري إلى أن الأخضر لا يريد التفريط بهذه الفرصة المثالية لاستعادة أمجاد الماضي القريب، حين حقق تواجده في أربع مناسبات متتالية في العرس العالمي، ولكنه غاب عن المشهد الكبير منذ نسخة ألمانيا 2006.

وعن أسلوب لعب الأخضر تحت قيادة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك قال الشهري :” الأسلوب الذي نعتمده في لعبنا يمنح مجموعة المهاجمين الفرص لتهديد المرمى وما علينا إلا أن نتعاون ونحاول هز الشباك، في تلك اللقطة رأيت أن المساحة مناسبة للإختراق ومن ثم التسديد، كان الدفاع العراقي مكثفاً طيلة الشوط الأول، وهنا كان خيار التسديد هو الحل لإصابة المرمى “.

وأضاف :” كانت فرحة كبيرة عند انتهاء المباراة، تسجيل هدف الفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمة أمر كبير بالنسبة لي. لن أكتف بهذا فقط، بل سأعمل على تسجيل المزيد أو مساعدة زملائي لاستمرار الإنتصارات “.

وقال :” تحفزني فكرة استعادة أمجاد الأخضر، نحن قوة كبرى في آسيا وغيابنا في آخر نسختين من كأس العالم يدفعنا اليوم كمجموعة للعمل بجهد كبير لتحقيق التأهل. أتذكر كم كنا سعداء في كل مرة يتأهل فيها فريقنا، شرف عزف النشيد الوطني في أهم بطولة في عالم كرة القدم مثار فخر وعز، وهذا ما يحفزنا اليوم لكي نعيد تلك الصورة “.

ويستذكر هنا :” دائماً ما أعود لمشاهدة اللقطات الأبرز لمنتخب السعودية في مشاركاته، ولعل الأولى (الولايات المتحدة 1994) هي الأفضل حين حققنا الإنتصارات أمام المغرب وبلجيكا، وحتى اللقاء الكبير الذي خسرناه أمام هولندا. عندما ترى ثلة الأساطير التي كتبت فصلا مجيداً في تاريخ الأخضر تعلم تماما أهمية أن تبذل الغالي والنفيس من أجل الوطن “.

ويرى يحيى أن ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين هو الأفضل في العالم :” ميسي يقدم أفضل ما يمكن أن تراه في كرة القدم، أراه بدون منافس. أما فكرة مواجهته فستكون بمثابة الأمنية في كأس العالم. لذلك سنعمل على التأهل إلى روسيا أولاً وننتظر أن تمنحنا القرعة فرصة هذه المواجهة أمام الأرجنتين “.