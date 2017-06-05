تزايد عدد شركات الطيران التي علقت رحلاتها من وإلى قطر - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قدمت العديد من شركات الطيران اعتذارها لعملائها بعد تأجيل رحلاتها الجوية من وإلى قطر ودعا عدد منها العملاء إلى استعادة قيمة حجز تذاكر الطيران أو إعادة الحجز على وجهات أخرى بدون اي رسوم.

أعلنت المملكة إيقاف جميع الرحلات من وإلى قطر ابتداءً من صباح اليوم الأثنين من بينها الخطوط السعودية.

وقررت شركة طيران خليج البحرين وقف الرحلات اليومية من وإلى الدوحة، اعتباراً من منتصف ليل يوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.

وعلقت مصر للطيران رحلتها المتجهة للدوحة، لحين صدور إشعار آخر بشأن إقلاع الرحلات بين القاهرة وقطر.

وأصدرت شركة طيران الإمارات تعليق جميع رحلاتها من وإلى الدوحة اعتباراً من صباح غد الثلاثاء، وذلك بناءً على تعليمات من الحكومة الإماراتية

كما أعلنت شركة فلاي دبي تعليق جميع رحلاتها من دبي والدوحة اعتباراً من غدا ًالثلاثاء .