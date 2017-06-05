سامسونج تعلن موعد طرح جلاكسي «نوت 8» - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف تقرير حديث من موقع Galaxy Club أن شركة سامسونج تطور هاتفها القادم ” نوت8 ” والمقرر أن يتم طرحه رسميا في الأسواق خلال شهر سبتمبر المقبل، تزامنا مع إطلاق أبل لهاتفها آيفون 8 الجديد.

ويعد هذا نوعا من المنافسة خاصة وأن الشركة الكورية كشفت عن هاتف جلاكسي s8 خلال شهر سبتمبر الماضي، في محاولة للتصدي لأزمة انفجار ” نوت 7 ” .

وأكدت مصادر أن سامسونج بدأت الاختبارات لأجهزة تعمل بنظام أندرويد 7.1.1، وهذا يعنى أن إطلاق جلاكسي نوت 8 سيكون قبل وصول أندرويد 8 للأسواق لأن الاختبارات تجري على نسخة أقدم.

وكانت التسريبات السابقة قالت إن جلاكسي نوت 8 سيأتي مع شاشة منحنية الأطراف بدقة عرض 4K، والمساعد الرقمي بيكسبي Bixby الذي ظهر لأول مرة مع هاتف جلاكسي s8 الحديث، وكاميرا متطورة ومعالج سريع من كوالكوم، والعديد من المواصفات الأخرى المتميزة.