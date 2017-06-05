وفاة امرأتين بسبب " جمل " في بيشة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

هاجم جمل سائب، امرأتين من عائلة واحدة، أثناء سيرهم في طريق العبلاء الثنية غرب محافظة بيشة، مساء أمس الأحد، مما أدى إلى وفاتهم.

و باشر الحادثة الدفاع المدني بمركز الثنية وشرطة الثنية والهلال الأحمر في بيشة فيما تولى نقل المصاب إلى مستشفى الملك عبد الله أسعاف مستشفى تبالة.

من جانبه قال محمد الشهري، الناطق الإعلامي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغا الساعة الحادية عشرة و13 دقيقة, ونتج عن الحادث حالتي وفاة وحالة إصابة نقلت عن طريق المواطنين لمستشفى تبالة قبل وصول فرقة الهلال الأحمر.