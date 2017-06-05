هازارد يغيب عن منتخب بلجيكا بسبب الإصابة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن إصابة نجم منتخبه إيدن هازارد بكسر في الكاحل، خلال التدريبات وغيابه عن مباراتين مقبلتين لبلاده الشهر الجاري.

وبهذا لن يتمكن هازارد، الذي أحرز 16 هدفاً وساعد تشيلسي على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، من اللعب مع بلجيكا ودياً أمام جمهورية التشيك اليوم الإثنين، وكذلك أمام إستونيا بتصفيات كأس العالم الجمعة المقبل.

وكانت بلجيكا فازت في 4 من 5 مباريات بتصفيات كأس العالم 2018، وتتصدر المجموعة الثامنة في التصفيات الأوروبية برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقتها اليونان.