ريـال مدريد يحتفل بلقب دوري الأبطال في مقر حكومة العاصمة الإسبانية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

احتفل لاعبو نادي ريال مدريد، داخل مقر الحكومة المدريدية مرة أخرى، عقب احتفالهم بلقب الدوري المحلي في نفس المكان قبل فترة قصيرة.

من جانبه قدم كأس دوري أبطال أوروبا إلى السلطات السياسية للعاصمة الإسبانية، مدريد، وقال قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس، خلال الاحتفال: لقد تعهدنا بالعودة وقد عدنا، نحن فخورون بمشاركة هذا اللقب مع شعب مدريد، إنه يوم مميز بعد أن حققنا الثنائية (الدوري ودوري الأبطال)، نحن نشعر بطعمها بشكل مختلف، نشعر بالفخر لكوننا جزءًا من هذا الفريق .

كما أهدت كريستينا سيفوينتيس، رئيسة مقاطعة مدريد، درع تذكاري لرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الذي أهداها بدوره نسخة مقلدة من كأس البطولة الأوروبية، وقال بيريز، في خطابه خلال الاحتفال: “ ريال مدريد صنع التاريخ مجددًا، البعض يصف هذا بأنه إنجاز مذهل، ولكن هذا ما نفعله وهذا ما نحن عليه، إنه ناد يبحث دائمًا عن الانتصار، لقد حققنا الكأس الأوروبية الـ12 بفضل موهبة وتضحية واحترام فريق ساحر ، ووصف بيريز لاعبي ريال مدريد ومدربهم الفرنسي، زين الدين زيدان، بأنهم الأفضل في العالم .

وأضاف عن المدرب: إنه أحد أساطير ريال مدريد، وقد أظهر بتواضع ذكاءه ومعرفته، أرغب في التعبير عن الامتنان له ولجميع المدربين على هذا العمل، وأرغب في الإشارة بشكل خاص إلى قائدنا سيرخيو راموس، أول قائد يرفع كأس دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين، مشيرا إلى أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حيث قال إنه كان أفضل لاعبي المباراة النهائية.