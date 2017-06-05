المياه تضخ 133 مليون متر في الرياض ومكة وجدة والطائف خلال رمضان - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

أنهت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم صيف هذا العام، واعتمدت خطتها التشغيلية لقطاع توزيع خدمات المياه في مدن الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف، التي تشهد ارتفاعاً ملموساً في الطلب على المياه.

وستبلغ كميات المياه التي سيتم توزيعها على تلك المدن خلال شهر رمضان الجاري هذا العام أكثر من 133 مليون متر مكعب بمتوسط توزيع يومي يصل لـ 4.442.000 ألف متر مكعب يومياً.

وأوضح المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لشركة المياه الوطنية المهندس خالد المصيبيح، أن الشركة تضخ في مدينة الرياض نحو 2.500.000 متر مكعب يومياً، كما سيتم ضخ 592.000 متر مكعب في مدينة مكة المكرمة، كما سيتم ضخ 1.100.000 متر مكعب في محافظة جدة، أما في محافظة الطائف فسيتم توزيع 250.000 متر مكعب يومياً.

وأكد المصيبيح أن الشركة درست جميع الشكاوى والعوامل التي أثرت على تقديم الخدمة للعملاء خلال صيف العام المنصرم، كما بحثت أسبابها، وقدمت الدعم العاجل لها، مبيناً أنه يجري تسريع تشغيل المشاريع الاستراتيجية لتعزيز إمدادات المياه للأحياء المتأثرة بنقص إمدادات مياه الشرب في المدن الأربع.

وعن استعدادات مراكز خدمات العملاء قال المصيبيح: يمكن للعملاء الكرام زيارة موقع الشركة الرسمي www.nwc.com.sa أو الفرع الإلكتروني للشركة ebranch.nwc.com.sa للاستفادة من جميع خدمات الشركة الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفرع، أو الاتصال على الرقم الموحد 920001744 الذي يستقبل الاتصالات على مدار الساعة. مؤكداً أن جميع مراكز خدمات العملاء المنتشرة في المدن الأربع جاهزة لاستقبال العملاء الكرام، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم التوسع في فتح مراكز خدمة جديدة خلال الأشهر المقبلة.