بالفيديو .. « المطلق » لأحد السائلين أنت وفي تعال لنزوجك - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نشر لمغردون عبر مواقع التواصل ” تويتر ” مقطع فيديو للشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة، بينما يجلس على كرسى في مكان متواضع ويتكلم بأسلوب متواضع ، ويفتي الحاضرين في أمور دينهم وسط أجواءغامرة بالحب والسعادة والهدوء .

وأثناء حديثه ضجت موجة من الضحك وهو يعلق على بعض الفتاوى الشرعية قائلًا: سألني أحد الأشخاص عن حكم أداء العمرة عن والدة زوجته، فسألته هل أخذت عمرة عن والدتك.؟

أجاب السائل إن والدتي لديها أولاد غيري وجاء رد المطلق أنت وفي تعال لنزوجك .