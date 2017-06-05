 بالفيديو .. « المطلق » لأحد السائلين أنت وفي تعال لنزوجك - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 5

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو .. « المطلق » لأحد السائلين أنت وفي تعال لنزوجك

بالفيديو .. « المطلق » لأحد السائلين أنت وفي تعال لنزوجك

بالفيديو .. « المطلق » لأحد السائلين أنت وفي تعال لنزوجك
نايف السالم(صدى):

نشر لمغردون عبر مواقع التواصل ” تويتر ” مقطع فيديو للشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة، بينما يجلس على كرسى في مكان متواضع ويتكلم بأسلوب متواضع ، ويفتي الحاضرين في أمور دينهم وسط أجواءغامرة بالحب والسعادة والهدوء .

وأثناء حديثه ضجت موجة من الضحك وهو يعلق على بعض الفتاوى الشرعية قائلًا: سألني أحد الأشخاص عن حكم أداء العمرة عن والدة زوجته، فسألته هل أخذت عمرة عن والدتك.؟

أجاب السائل إن والدتي لديها أولاد غيري وجاء رد المطلق أنت وفي تعال لنزوجك .


الوسوم:, , ,

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *