تقرير يكشف مغادرة " كوستا " جناح بايرن ميونيخ - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن اقتراب مغادرة البرازيلي دوجلاس كوستا، جناح بايرن ميونيخ، عن صفوف فريقه خلال هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن كوستا فقد بالفعل مكانه في الفريق ولا توجد أي فرصة لبقائه.

وقالت: بايرن ميونيخ سيتركه لأي فريق يدفع أكثر من 40 مليون يورو، ولقي كوستا اهتمامًا من بعض الأندية الأوروبية الكبرى، مثل: يوفنتوس، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، وباريس سان جيرمان.

من جانبه فقد سبق أن صرح الدولي البرازيلي بأنه غير سعيد في ميونيخ، قائلًا: لست سعيدًا تمامًا هنا، سأجلس مع الإدارة وسنجد حلًا قريبًا، سواءً بقيت هنا أو رحلت لناد آخر .

وأشارت الصحيفة في السياق نفسه، إلى سعي إدارة النادي البافاري لبيع لاعبها ريناتو سانشيز، مقابل 35 مليون يورو على الأقل، وأيضًا الحارس سفين أولريتش مقابل 3 ملايين يورو كحد أدنى، مضيفة: قرار إعارة ريناتو سانشيز قائم، حيث تهتم به أندية إنتر ميلان، ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد، وموناكو، ومارسيليا.