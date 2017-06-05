خالد النبوي يكشف عن مرضه - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

كشف الفنان خالد النبوي عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” أنه لا يزال يعاني من آلام ظهره، رغم استكماله تصوير المشاهد من مسلسله الرمضاني واحة الغروب قبل أيام، إذ لم يتبق لفريق عمل المسلسل سوى المشاهد التي يشارك فيها.

كتب النبوي قائلًا: ” تصوير ممتد حتى الفجر، مسكنات باستمرار لاحتمال ألم الظهر، تسجيل صوت.. كملها على خير يا رب.. دعواتكم ” .

يذكر أن فريق عمل المسلسل إضطر إلى تأخير مشاهد النبوي في المسلسل، بعد سفره للعلاج في ألمانيا، كما قاموا باقتصاص المشاهد غير المؤثرة في الأحداث، لكن حتمية العودة للتصوير جعلت النجم المصري يتحامل على أوجاعه ويستكمل ما تبقى له من مشاهد.

وكان النبوي سقط من فوق الحصان أثناء تصويره مشاهد مسلسله، ما أصابه بشرخ في أحد الفقرات، أجبرته على التوقف عن التصوير والسفر للعلاج في ألمانيا.