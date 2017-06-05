شراء مستشفيات ومرافق المملكة حلم ملياردير هندي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

عقب إعلان حكومة المملكة عن خطط الخصخصة كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، بين ملياردير هندي رغبته في شراء مستشفيات ومرافق طبية.

وقالت شبكة «بلومبيرج» الأمريكية إن الملياردير الهندي بافاجوثو شيتي مؤسس شركة ” NMC Health ” أكبر شركة رعاية صحية مملوكة للقطاع الخاص في الإمارات ومدرجة في بورصة لندن أكد أنَّه مهتم بالاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أنه كلما كان هناك فرصة سيمضي قدماً، خصوصاً وأنَّ لديهم تمويلاً فائضاً ولا يعانون من أي مشاكل مالية مطلقاً.