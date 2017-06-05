القبض على 5 آسيويين في خلوات غير شرعية بمكة المكرمة - صحيفة صدى الالكترونية

ألقت شرطة العاصمة المقدسة القبض علي 5 أشخاص من جنسية آسيوية في جلسة مختلطة واشتباه في أحد المباني بالششة، وإحالتهم للتحقيق والادعاء العام.

وكانت شعبة الضبط الإداري قد تلقت بلاغاً من مخبر عن وجود عدد من الرجال والنساء من جنسيات آسيوية مختلفة ويجتمعون في شقق مختلطين ووضعهم مثير للشبهة.

تم التنسيق مع المخبر وتحديد موقع الأشخاص والتواصل معهم عن طريق المخبر ومن ثم مداهمة الموقعين برجال قوة المهمات بشعبة الضبط الإداري وعلى فترات متفاوتة فتم ضبط الموقع الأول وعثر فيه على رجلين وسيدة من جنسيات آسيوية في خلوة غير شرعية، وبالانتقال للموقع الآخر تم ضبط رجل وامرأة في خلوة غير شرعية.