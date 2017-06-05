الذهب يرتفع لأعلى مستوى له منذ أكثر من ستة أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ارتفع سعر الذهب اليوم متخطيًا أعلى مستوى له منذ أكثر من ستة أسابيع، مدعوما ببيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة التي قد تؤثر على خطط الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

ويأتي هذا مع تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر مايو، مما يشير إلى أن سوق العمل يفقد الزخم على الرغم من انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 16 عاما عند 4.3%.

وعقب هجوم إرهابي في لندن في نهاية الأسبوع الماضي، ستستأنف رئيسة الوزراء البريطانية ” تيريزا ماي ” حملتها الانتخابية اليوم استعدادا للانتخابات العامة بعد ثلاثة أيام.

ورفعت صناديق التحوط ومديرو الأموال صافي مراكزهم لشراء الذهب في بورصة ” كومكس ” للأسبوع الثاني على التوالي مسجلين أعلى مستوى في نحو شهر، حسبما أظهرت بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.27% إلى 1283.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع مؤشر الدولار هامشيا بنسبة 0.02% إلى 96.730 في تمام الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.