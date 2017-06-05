تعرف على القرارات الصارمة التي اتخذتها الدول المقاطعة لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

قرارات صارمة اتخذتها الدول التي قطعت العلاقات مع دولة قطر، وتضمنت قرارات الدول الستة التي أعلنت قطع العلاقات مجموعة من الإجراءات التي توقف كافة التعاملات مع الدوحة وتقضي بسحب الرعايا وغلق جميع المنافذ البرية والجوية.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر وليبيا واليمن، الاثنين 5 يونيو/حزيران، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، لدوافع تتعلق بزعزعة أمنها واستقرار المنطقة. وأتى القرار بحسب بيانات تلك الدول، انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

وتضمنت قرارات هذه الدول:

قطع العلاقات مع قطر بما فيها الدبلوماسية، وإمهال البعثة الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد.

منع دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى أراضي تلك الدول.

إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوما للمغادرة.

منع الرعايا من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.

إغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية خلال 24 ساعة أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر.

منع العبور لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.

اتخاذ الإجراءات القانونية والتفاهم مع الدول الصديقة والشركات الدولية بخصوص عبورها بالأجواء والمياه الإقليمية لتلك الدول من وإلى قطر وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

وتدهورت علاقة قطر مع جيرانها خلال الشهر الماضي، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية ” قنا “، تصريحات لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لا تتسق مع سياسة مجلس التعاون الخليجي بخصوص الموقف من إيران، لتنفيها الوكالة لاحقا مبررة الأمر باختراق حسابها.