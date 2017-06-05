باكستان ترفض قطع العلاقات مع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام أباد(صدى):

خرجت باكستان عن صمتها بعد قطع 4 دول عربية علاقتها مع دولة قطر التي تدعم الإرهاب، وأعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الاثنين 5 حزيران، موقفها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، نفيس زكريا، إنها ليست لديها نية حاليا لقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

وتابع زكريا، قائلا ” لا شيء في الوقت الحالي يخص الشأن القطري وسنصدر بيانا إذا حدث تطور “.

وكانت 4 دول عربية، السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وإغلاق الحدود والمنافذ البرية والبحرية معها.