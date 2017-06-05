بالفيديو.. انتشار المدرعات الحربية لتأمين المنشآت السيادية في شوارع قطر - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

انتشر المدرعات والآليات العسكرية في شوارع الدوحة بعد إعلان العديد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، احتجاجا علي دعم «تميم بن حمد» للإرهاب.

ونشر المعارض القطرى خالد الهيل مقطع فيديو من داخل قطر، يظهر اتخاذ المدرعات وضعية الدفاع وحماية بعض الأماكن السيادية داخل الدولة.

وقال «الهيل» عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، «يحدث الآن استنفار أمنى فى قطر وإعلان الطوارئ فى كافة الأجهزة الأمنية وتكثيف الحراسه على المقرات السيادية داخل الدولة».

وأضاف الهيل «مايحدث الآن هو حصار تام على دولة قطر والشعب المتضرر الوحيد، كارثة اقتصادية لا يستهان بها اقتصادنا يعتمد على الغاز والنفط و نقله للبيع».