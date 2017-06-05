السندات الدولارية السيادية لقطر تهبط 1.8سنت - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

بعد أول قرار لقطع العلاقات مع دولة قطر فجر اليوم، هبطت السندات الدولارية السيادية لقطر استحقاق 2026 لـ 1.8 سنت وفقا لبيانات تريدويب بعد الخلاف الدبلوماسى مع دول عربية.

وانخفضت سوق الأسهم القطرية عند الفتح اليوم، الاثنين، بعدما قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع الدوحة متهمة إياها بدعم ” الإرهاب “.

ونزل مؤشر البورصة القطرية 5.7% فى الدقائق الخمس الأولى من التعاملات، وكانت بعض الأسهم القيادية فى السوق هى الأكثر تضررا، حيث هوى سهم فودافون قطر الأكثر تداولا 8.9%، وانخفض مؤشر بنك قطر الوطنى أكبر مصرف فى البلاد، بنسبة 4.6%.