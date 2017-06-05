باحث سعودي : قطر كالسرطان في الجسم العربي يجب بتره - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أيد إعلاميون و باحثون عرب قرار المملكة ومصر والإمارات والبحرين واليمن بقطع العلاقات مع قطر لدعمها للإرهاب .

قال الدكتور نايف العساكر الباحث السعودي المتخصص في الجماعات المتطرفة إن هذا القرار قد جاء في وقته كما أنه جاء متأخراً لأن قطر عملت خلال الفترات السابقة من الزمن على زعزعة استقرار المنطقة وتقسيمها وإثارة الفتن بين الأشقاء العرب.

وطالب دولة الكويت أيضاً باللحاق بأشقائها العرب في قطع العلاقات مع قطر لأنها منبع الإرهاب .

وأكد العساكر أنه قد آن الأوان لأن يكون هناك موقف عربي ضد قطر لأنها أصبحت كالسرطان في الجسم العربي يجب بتره .